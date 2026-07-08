Sevgili Yengeç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında söylenmeyen ama hissedilen şeyler daha görünür hale gelebilir. Bugün karşındaki kişinin sana ne söylediğinden çok, seni hayatının neresine koyduğu dikkatini çekecek. Bir plan yapılırken senin fikrinin sorulması, gelecek haftadan bahsederken senin de o planın içinde olman ya da sıradan bir cümlenin içinde kendine yer bulman düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin günlük hayatında sana nasıl yer açtığını daha fazla fark edebilirsin. Yoğun bir gününde seni almak için yolunu değiştirmesi, senin sevmediğin bir işi üstlenmesi ya da yorulduğunu fark edip sorumluluğu paylaşması romantik bir akşam yemeğinden daha etkili olabilir.

Bekar bir Yengeç burcuysan, uzun süredir hayatında olan biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Belki yıllardır sadece arkadaş olarak gördüğün biri, belki de zamanında doğru zamanda karşılaşmadığın bir insan yeniden gündemine gelebilir. Bu kez seni etkileyen şey heyecan değil, yanında kendini güvende hissetmek olabilir.

Bugün aşk hayatında önemli olan şey seni etkilemeye çalışan insanlar değil, hayatında sana yer açan insanlar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…