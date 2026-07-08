Sevgili Yengeç, bugün günün büyük kısmı kısa görüşmeler, mesajlar ve son dakika plan değişiklikleriyle geçebilir. Sabah “beş dakikada hallederim” dediğin bir işin uzaması ya da yol üstünde yapılacak küçük bir işin bütün programını değiştirmesi mümkün görünüyor. Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte ayrıntılar, kelimeler ve iletişim biçimi her zamankinden daha fazla önem kazanacak.

İş hayatında yazışmalar, toplantılar ve telefon görüşmeleri artabilir. Özellikle daha önce yarım kalan bir konu yeniden gündemine gelebilir ya da senden beklenmeyen bir konuda fikir vermen istenebilir. Bugün söylediğin tek bir cümle bile düşündüğünden daha fazla kapı açabilir.

Maddi konularda ise küçük ama sürekli tekrar eden harcamalar dikkat çekebilir. Gün içinde yapılan kısa yolculuklar, teslimat ücretleri ya da “nasıl olsa ucuz” denilen küçük alışverişler bütçende düşündüğünden daha fazla yer kaplıyor olabilir.

Aşk hayatında ise seni etkileyen şey büyük romantik jestler değil, iletişimin kendisi olacak. Partnerinin gün içinde attığı kısa bir mesaj ya da yoğunluğun arasında seni araması düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bekar bir Yengeç burcuysan, yanlış numara gibi başlayan bir sohbet ya da sosyal medya üzerinden gelişen sıradan bir konuşma beklenmedik şekilde devam edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…