Sevgili Yengeç, Mars ile Uranüs kavuşumunun etkileri devam ederken bugün duygusal dünyanda beklenmedik farkındalıklar yaşayabilirsin. Özellikle geleceğe dair yaptığın planlar, sosyal çevrenden gelen haberler ya da yakın ilişkilerinle ilgili bazı gelişmeler farklı düşünmene neden olabilir. Yarın durağan pozisyona geçecek olan Neptün’ün etkisiyle sezgilerin sana her zamankinden daha fazla şey anlatıyor olabilir. Mantığınla hislerin arasında kalmak yerine, ikisine de kulak vermek bugün sana iyi sonuçlar getirebilir. Bazen en doğru cevaplar uzun uzun düşünerek değil, kendine dürüst olduğunda ortaya çıkar.

İş ve kariyer hayatında seni heyecanlandıran bir fikir ya da yeni bir hedef gündemine gelebilir. Özellikle uzun süredir emek verdiğin bir konuda çevrenden alacağın destek motivasyonunu artırabilir. Maddi konularda ise aileni, evini ya da gelecekteki güvenliğini ilgilendiren planlar üzerine daha fazla düşünmek isteyebilirsin. Harcamalarını yaparken duygusal kararlar vermek yerine ihtiyaçlarını önceliklendirmen seni daha rahat hissettirebilir. Gün içinde kendine ait küçük alanlar yaratmak ve sevdiğin insanlarla vakit geçirmek enerjini yenilemeni sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün partnerinle arandaki bağın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hissedebilirsin. Küçük bir jest, samimi bir sohbet ya da birlikte geçirilen sakin bir an ilişkinizde düşündüğünden daha büyük bir etki yaratabilir. Duygularını ifade etmekten çekinmediğinde aranızdaki yakınlığın güçlendiğini görebilirsin. Bekar bir Yengeç burcu isen, karşına çıkan bir kişinin sana hissettirdiği güven duygusu dikkatini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey gösterişli sözlerden çok, içtenlik ve samimiyet olabilir. Kalbinin ritmini dinlemek sana doğru yolu gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…