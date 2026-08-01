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Yengeç Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

2 Ağustos Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle hırsın belirginleşirken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki açı geçmişte emeğinin görülmemesinden doğan bir kırgınlığı iyileştiriyor. İlişkin varsa, son dönemde kariyerine o kadar odaklandın ki partnerin biraz geri planda kalmış olabilir. O sana kırılmadan önce bugün ona yönelmelisin. “İşim yüzünden dalgınım ama sen benim için hep öndesin” demen, aranıza giren o sessiz mesafeyi kapatıyor. Venüs-Lilith gerilimi seni bir güç meselesine sürükleyebilir; ilişkinde kimin haklı olduğunu kanıtlamak yerine kimin nasıl hissettiğine bakmalısın.

Bekarsan, geçmişte kariyerin uğruna ihmal ettiğin bir ilişki bugün aklına gelebilir. O deneyimden çıkaracağın ders, aşkı bir sonraki sıraya atmayı bırakmak. Sevgi de en az hedeflerin kadar emek ister. Bugün kendine, işine ayırdığın özenin bir kısmını kalbine de ayırma sözü vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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