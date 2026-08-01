Sevgili Yengeç, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle hırsın belirginleşirken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki açı geçmişte emeğinin görülmemesinden doğan bir kırgınlığı iyileştiriyor. İlişkin varsa, son dönemde kariyerine o kadar odaklandın ki partnerin biraz geri planda kalmış olabilir. O sana kırılmadan önce bugün ona yönelmelisin. “İşim yüzünden dalgınım ama sen benim için hep öndesin” demen, aranıza giren o sessiz mesafeyi kapatıyor. Venüs-Lilith gerilimi seni bir güç meselesine sürükleyebilir; ilişkinde kimin haklı olduğunu kanıtlamak yerine kimin nasıl hissettiğine bakmalısın.

Bekarsan, geçmişte kariyerin uğruna ihmal ettiğin bir ilişki bugün aklına gelebilir. O deneyimden çıkaracağın ders, aşkı bir sonraki sıraya atmayı bırakmak. Sevgi de en az hedeflerin kadar emek ister. Bugün kendine, işine ayırdığın özenin bir kısmını kalbine de ayırma sözü vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…