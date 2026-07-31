Sevgili Yengeç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ilişkinde gelecek planlarını gündeme taşıyabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle seyahat, taşınma veya gelecekte nerede yaşayacağınız üzerine konuşabilir, aynı hayali paylaşmadığınızı fark ettiğiniz bir noktada kısa süreli gerilim yaşayabilirsiniz.

Eğer bekarsan, başka şehirden, farklı bir kültürden veya alıştığın çevrenin tamamen dışından biriyle iletişimin başlayabilir. Sana hiç benzemeyen bu kişinin dünyaya bakışı merakını artıracak ve aranızdaki mesafe çekime engel olmayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…