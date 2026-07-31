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Yengeç Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi seni alıştığın düzenin dışına çıkmaya çağırabilir. Eğitim, seyahat, yabancılarla yürütülen işler veya resmi başvurular konusunda beklediğin bir haber gelebilir. Satürn’ün retro hareketi kariyer hedeflerini yeniden değerlendirmene neden olurken, geçmişte vazgeçtiğin bir plan yeniden gündeme taşınabilir. Bugün ufkunu genişleten bir teklif karşısında cesur davranabilirsin.

Para konusunda yurt dışı, eğitim ya da dijital bir iş üzerinden masraf çıkması mümkün. Öte yandan bu harcama ileride kazanç sağlayacak bir yatırım niteliği taşıyabilir. Rakamları netleştirmeden karar vermemen yeterli.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle bir seyahat planı ya da geleceğe ilişkin farklı beklentiler üzerine konuşabilirsiniz. Aynı noktadan bakmamanız kısa süreli bir gerilim yaratabilir. Ama eğer bekarsan, başka şehirden veya farklı bir çevreden biriyle iletişim kurabilirsin. Sana hiç benzemeyen bu kişi, tam da farklılığı nedeniyle ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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