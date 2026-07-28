Sevgili Yengeç, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte finansal yüklerini ilgilendiren önemli bir mesele sonuçlanabilir. Kredi, borç, vergi, sigorta ya da aile içinde paylaşılan bir maddi sorumlulukla ilgili uzun süredir beklediğin hesap önüne gelebilir. Böylece hangi yükü taşımaya devam edeceğini, hangisinden artık kurtulman gerektiğini çok daha net görebilirsin. Bugün yapacağın düzenleme sana yalnızca maddi değil, zihinsel anlamda da rahatlama sağlayabilir.

Özellikle bir borcun kapanması ya da ödeme planının yeniden yapılandırılması bütçende nefes alabileceğin bir alan yaratabilir. Öte yandan başkasının maddi sorumluluğunu üstlenmek konusunda daha kesin sınırlar çizmeye başlayabilirsin. Kendi güvenliğini korumak adına gerektiğinde “hayır” demenin tam zamanı olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle para ya da ortak harcamalar üzerinden başlayan bir konuşma ilişkinizdeki güven meselesine kadar uzanabilir. Saklamadan konuşmanız, birbirinizden gerçekte ne beklediğinizi anlamanızı sağlayacaktır. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişte yarım kalan yoğun bir yakınlaşmanın yeniden gündeme gelmesi mümkün. Karşındaki kişinin dönüşü bu kez seni hemen heyecanlandırmak yerine neden yollarınızın ayrıldığını sorgulamaya yöneltebilir. İkinci bir şans verip vermeyeceğine bu kez duygularının yanında tecrübelerinle karar vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…