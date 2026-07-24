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Yengeç Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn bugün senin kariyer alanının tepesinde durağan konuma geçiyor. Bu duruş, mesleki hayatında ciddi bir muhasebe yapmanı sağlıyor. Bir üstünle aranda uzun süredir çözülmeyen bir konu bugün ağırlığını hissettiriyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu konuşmayı yapacak olgunluğu veriyor. Duygusal davranmak yerine somut örneklerle konuşmanı öneriyorum.

Maddi konularda kariyerinle bağlantılı bir gelir sorgulanıyor. Aldığın ücretin emeğini karşılayıp karşılamadığını bugün düşünüyorsun. Satürn'ün durağan konumu bu değerlendirmeyi gerçekçi yapmanı sağlıyor. Talebini dile getirmeden önce elindeki verileri hazırlamalısın.

Aşk hayatında iş yükün ilişkine yansıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, mesleki kaygılarını partnerine anlatman aranızdaki mesafeyi kapatacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, kariyerine odaklandığın için aşkı ikinci plana atmış olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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