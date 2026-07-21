Sevgili Yengeç, Güneş bugün senin burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiyor ve odağını kazanç alanına çeviriyor. Doğum günü sezonun bitiyor ama bu üzülmen gereken bir şey değil, çünkü şimdi emeğinin karşılığını alma zamanı geldi. İş hayatında ne kadar değerli olduğunu göstermek için bugün somut sonuçlara odaklanmanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Plüton arasındaki gerilim seni ciddi bir hesaplaşmaya davet ediyor. Uzun süredir görmezden geldiğin bir gider, bir borç ya da bir finansal alışkanlık bugün karşına çıkıyor. Bu tabloya bakmak canını sıkabilir ama görmezden gelmek sorunu büyütür. Bugün bir saatini ayırıp hesaplarını gözden geçir.

Aşk hayatında kendine biçtiğin değer belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinden hak ettiğin ilgiyi görmediğini düşünüyorsan bunu sitem etmeden söylemelisin. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana değer vermeyen birine enerji harcamayı bugün bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…