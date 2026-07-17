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Yengeç Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde geçtiğimiz günlerdeki Yeni Ay’ın etkisi hâlâ içinde taze; ev, aile ve kişisel güvenlikle ilgili yeni bir sayfa açma isteğin güçleniyor. Kendi alanını ve köklerini sağlamlaştırma arzun bugün seni yönlendiriyor.

Kariyer ve para tarafında temkinli ama kararlı adımlar öne çıkıyor. Büyük risklere girmek yerine, uzun vadede seni güvence altına alacak seçimler yapman bugün için en doğrusu; sağlam temeller atmak öncelikli olmalı.

Aşk hayatında da güvenlik ihtiyacın belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle aranızdaki bağı güçlendirecek küçük, ev odaklı bir jest bugün ilişkine iyi gelecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni gerçekten güvende hissettiren birine yöneliyorsun, yüzeysel çekim bugün seni tatmin etmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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