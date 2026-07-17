Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde geçtiğimiz günlerdeki Yeni Ay’ın etkisi hâlâ içinde taze; ev, aile ve kişisel güvenlikle ilgili yeni bir sayfa açma isteğin güçleniyor. Kendi alanını ve köklerini sağlamlaştırma arzun bugün seni yönlendiriyor.

Kariyer ve para tarafında temkinli ama kararlı adımlar öne çıkıyor. Büyük risklere girmek yerine, uzun vadede seni güvence altına alacak seçimler yapman bugün için en doğrusu; sağlam temeller atmak öncelikli olmalı.

Aşk hayatında da güvenlik ihtiyacın belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle aranızdaki bağı güçlendirecek küçük, ev odaklı bir jest bugün ilişkine iyi gelecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni gerçekten güvende hissettiren birine yöneliyorsun, yüzeysel çekim bugün seni tatmin etmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…