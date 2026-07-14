Sevgili Yengeç, kendi burcunuzda gerçekleşen taze yeni ayın duru enerjisiyle bugün hayatınızın merkezine kendinizi alıyor ve iş hayatınızda ertelediğiniz liderlik rollerini üstleniyorsunuz. Merkür retrosunun burcunuzdaki hareketi, geçmişte yarım bıraktığınız projeleri tamamlamanız ve kariyer adımlarınızı sakince temize çekmeniz için size harika bir fırsat sunuyor. Uranüs ve Neptün’ün sezgisel desteği sayesinde, mesleki anlamda önünüzü görmekte zorlandığınız konularda aniden parlayan sıra dışı çözümler üreteceksiniz.

Maddi konularda ise kişisel imajınız, sağlığınız veya kendinize yapacağınız yatırımlar bütçenizde küçük bir hareketlilik yaratabilir. Finansal kararlar alırken duygusal ve fevri harcamalardan uzak durmalı, paranızı güvende tutacak adımlara odaklanmalısınız. Geçmişten gelen bir birikimin ya da unutulmuş bir gelirin ortaya çıkması, ekonomik anlamda kendinizi çok daha güvende hissetmenize yardım edebilir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, duygusal kabuğundan çıkıp partnerine karşı tüm kırılganlığınla dürüst olduğunda, aranızdaki bağın ne kadar şifalandığını fark edeceksin. Bekar bir Yengeç burcu isen, hayatında tamamen yeni bir sayfa açma isteğiyle dolarken, geçmişin gölgesini ve sana iyi gelmeyen eski duyguları tamamen arkanda bırakmayı seçeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…