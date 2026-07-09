Sevgili Yengeç, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte gelecek planların ve kariyer hedeflerin konusunda bazı soru işaretleri netleşmeye başlayabilir. Uzun süredir beklediğin bir terfi, bölüm değişikliği ya da iş teklifiyle ilgili beklentilerini yeniden değerlendirebilirsin. Belki de ilk kez istediğin şeyin o pozisyon değil, onun sana hissettireceği güven duygusu olduğunu fark edeceksin.

İş hayatında yöneticilerle yapılan görüşmeler, görev dağılımları ve sorumluluk alanları daha görünür hale geliyor. Özellikle sürekli senin çözdüğün bir problemin aslında sistemsel olduğunu anlaman mümkün. Bugün yükü tek başına taşımak yerine destek istemek işini kolaylaştırabilir.

Maddi konularda kariyer kaynaklı harcamalar gündeme gelebilir. Bir eğitim programı, sertifika, iş seyahati ya da ekipman alımı için bütçe planlaması yapman gerekebilir. Aşk hayatında ise karşındaki kişinin geleceğe dair planlarında sana ne kadar yer verdiği önem kazanıyor. Bekar bir Yengeç burcuysan, hayatına giren birinin sözlerinden çok gelecek planlarına dikkat etmek isteyebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…