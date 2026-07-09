Sevgili Yengeç, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında geleceğe dair beklentiler daha fazla önem kazanmaya başlayabilir. Özellikle uzun süredir devam eden ilişkilerde “aynı yere mi bakıyoruz?” sorusu gündeme gelebilir. Bugün duygular kadar ortak hedefler de belirleyici olacak.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinle yapılacak sıradan bir gelecek konuşması düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir sonraki tatil planı, yaşanacak şehir ya da birkaç yıl sonrasına dair kurulan cümleler ilişkinizin yönünü daha net görmeni sağlayabilir. Bazen insanlar birbirlerini bugünden çok yarınlarda tanır.

Bekar bir Yengeç burcuysan, hayatına yeni giren birinin seni etkileme biçimi değişebilir. Güzel sözler söyleyen biri yerine seni hayatının içine dahil eden, gelecek planlarından bahsederken sana da yer veren biri dikkatini çekebilir. Çünkü bugün kalbin kadar güven duygun da seçim yapacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…