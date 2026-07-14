İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, duygusal kabuğundan sıyrılıp partnerine karşı tüm kırılganlığınla dürüst olduğunda aranızdaki bağın ne kadar hızla iyileştiğini fark edeceksin. Birbirinizin hassasiyetlerini sarıp sarmalayacağınız bu samimi atmosfer, aşkınızı çok daha sağlam temellere oturtacaktır.

Bekar bir Yengeç burcu isen, iç dünyanda tamamen yeni bir sayfa açma isteğiyle dolarken, ruhuna iyi gelmeyen eski duyguları tamamen arkanda bırakmayı seçeceksin. Geçmişin gölgesini silip attığın bu arınma süreci, kalbini hak ettiğin o şifalı ve huzurlu birlikteliğe sakince hazırlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…