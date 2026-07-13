Sevgili Yengeç, 14 Temmuz’da burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında yeni bir sayfa açman için güçlü bir enerji taşıyor. Neptün retrosu ise geleceğe dair hayallerini gerçeklerle buluşturarak ilişkinin yönünü belirleyecek kararları daha bilinçli almanı sağlayabilir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşıyacak önemli bir konu gündeme gelebilir. Birlikte yaşamak, ailelerle tanışmak ya da gelecek planlarını netleştirmek gibi kararlar almanız mümkün. Bekar bir Yengeç burcuysan, geçmişte kalan bir ilişkini tamamen geride bıraktığını hissedebilir ve kalbini yeni bir tanışmaya hiç olmadığın kadar açık bulabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…