Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü uzun zamandır emek verdiğin konuların hangi yöne ilerleyeceğini daha net görmeni sağlayabilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte yaptığın seçimleri yeniden değerlendirirken eksik kalan noktaları tamamlama fırsatı sunuyor. İş hayatında beklediğin bir onay gecikse bile moralini bozma; gün içinde yapacağın önemli bir görüşme ya da kuracağın doğru bir iletişim, önümüzdeki günlerde lehine sonuçlanacak gelişmelerin temelini atabilir.

Maddi konularda banka hesabındaki eski bir otomatik ödeme ve kredi kartı aidatı söz konusu olabilir. Gereksiz bir kesintiyi iptal etmek veya banka ile yapacağın bir görüşme sayesinde bütçende küçük de olsa rahatlama sağlayabilirsin.

Aşk hayatında ilişkisi olan Yengeçler, partnerleriyle gelecek planları hakkında ciddi bir konuşma yapabilir. Aynı fikirde buluşabilirseniz, ilişkiniz güven duygusu açısından daha da güçlenecek. Bekar Yengeçler ise aile çevresinin tanıştıracağı biriyle flörte başlayabilir. İlk anda arkadaşça başlayan bu yakınlaşma zamanla romantik bir yöne evrilebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…