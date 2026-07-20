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Yengeç Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür tam senin burcunda duruyor ve bu bugün seni herkesten çok etkiliyor. Kafanda net olan bir konuyu iş yerinde anlatmaya çalışırken kelimelerin yetersiz kaldığını hissedebilirsin. Anlatamamak, haklı olmadığın anlamına gelmiyor.

Maddi tarafta beklediğin bir ödeme ya da cevap bugün gelmeyip seni tedirgin edebilir. Süreç durdu, iptal olmadı; bu ayrımı hatırlamak bugün huzurunu koruyacak.

Aşk hayatında da askıda bir cümle var. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine söylemeye hazırlandığın o şeyi bugün söylemeyip birkaç gün beklemek daha iyi bir sonuç verecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, içinden geçeni ifade edemiyor olman seni üzmesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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