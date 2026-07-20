Sevgili Yengeç, Merkür tam senin burcunda duruyor ve bu bugün seni herkesten çok etkiliyor. Kafanda net olan bir konuyu iş yerinde anlatmaya çalışırken kelimelerin yetersiz kaldığını hissedebilirsin. Anlatamamak, haklı olmadığın anlamına gelmiyor.

Maddi tarafta beklediğin bir ödeme ya da cevap bugün gelmeyip seni tedirgin edebilir. Süreç durdu, iptal olmadı; bu ayrımı hatırlamak bugün huzurunu koruyacak.

Aşk hayatında da askıda bir cümle var. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine söylemeye hazırlandığın o şeyi bugün söylemeyip birkaç gün beklemek daha iyi bir sonuç verecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, içinden geçeni ifade edemiyor olman seni üzmesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…