Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında bir cümle boğazında düğümleniyor. İlişkin varsa, günlerdir söylemeye hazırlandığın şeyi tam söyleyeceğin an içinden gelmiyor; bu bir korkaklık değil, sezginin sana 'henüz değil' demesi. O sese güven, birkaç gün sonra çok daha kolay dökülecek.

Bekarsan, hislerini ifade edememen seni üzmesin. Hala aynı hissediyorsun, hiçbir şey değişmedi; sadece bugün dile gelmiyor. Anlatamamak, hissetmediğin anlamına gelmiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…