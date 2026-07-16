Sevgili Yengeç, eğer ilişkin varsa birlikteliğinde net sınırlar çizmek ve partnerinle sorumlulukları eşit paylaşmak aranızdaki dengeyi ve saygıyı çok daha üst bir seviyeye taşıyacaktır. Burcunda durağanlaşan Merkür'ün alınganlık yaratmasına izin vermemeli, duygularını partnerine mantık süzgecinden geçirerek aktarmalısın.

Bekar bir Yengeç burcuysan, bugün kendine odaklandığın bir gün olacak gibi görünüyor. Auranı ve enerjini parlatmaya odaklandıkça, hayata karşı öz güveninin arttığını görecek ve aşkta açılacak yeni kapılara kendini daha hazır hissedeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…