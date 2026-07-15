Sevgili Yengeç, Güneş’in bugün senin burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında kendi sınırlarını çizeceğin ve ilişkideki varlığını daha net ortaya koyacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Yengeç isen partnerinle aranda 'ben' ve 'biz' dengesini kurmak bugün kritik bir hal alabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı seni daha korumacı yapabileceği için kendi isteklerini savunurken partnerinin alanına ve duygusal sınırlarına da saygı duymayı unutmamalısın.

Bekar bir Yengeç isen auranın oldukça parladığı ve dikkatleri üzerine çektiğin bir gündesin. Ancak içsel dünyanda savunma mekanizmaların yüksek olacağı için, sana yaklaşmak ve seni tanımak isteyen kişilere karşı hemen duvar örmek yerine onlara bir şans tanımak adına kendine biraz zaman vermelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…