Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında kulağın değil, sezgin çalışıyor. İlişkin varsa, partnerin sana bir şey söylemiyor olabilir ama hissettiriyor; bir bakış, bir sessizlik, alışılmadık bir suskunluk… Bugün o sinyali yakalayacaksın. Görmezden gelmek yerine yumuşak bir şekilde sorman, aranızdaki mesafeyi kapatacak.

Bekarsan, biriyle aranda kurulan o sessiz uyumu açıklamaya çalışma. Neden bu kadar rahat hissettiğini bilmiyor olabilirsin ve bilmene de gerek yok. Bazı bağlar gerekçe istemez, sadece kendini iyi hissettirir. Bugün bunun tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…