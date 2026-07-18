Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında duyguların kadar pratik meseleler de gündeminde. İlişkin varsa, partnerinle uzun süredir konuşmaktan kaçındığın maddi ya da günlük hayata dair bir konuyu açman, aslında içini rahatlatacak ve aranızdaki gerginliği çözecek. Duyguyla mantığı birleştirdiğinde denge kuruluyor.

Bekarsan, beklenmedik bir yakınlaşma bugün kalbini ısıtabilir; ani ama içten gelen bir bağ, seni güzel şekilde şaşırtacak. Kendini güvende hissettiğin bir anda gelen bu his, gerçek olabilir. Bugün sezgine güven. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…