Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında kendi değerini hatırlıyorsun. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin ilgiyi görmediğini düşünüyor olabilirsin. Bunu sitemle değil, sakin ve net bir cümleyle söylemelisin. 'Şu sıralar seni özlüyorum' demek, 'Beni hiç aramıyorsun' demekten çok daha iyi bir sonuç verir.

Bekarsan, sana yeterince değer vermeyen birine harcadığın enerjiyi bugün geri çekebilirsin. Bekleyerek geçen her gün seni yoruyor ve bu yorgunluğa değmiyor. Kendine ayırdığın ilgi bugün en doğru yatırım olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…