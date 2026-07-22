Sevgili Yengeç, Merkür tam senin burcunda geri hareketini bitiriyor ve son haftaların en rahatlatıcı günü bugün başlıyor. Retro boyunca kendini ifade etmekte, isteklerini anlatmakta zorlanıyordun; artık kelimelerin yeniden yerli yerine oturuyor. İş hayatında sesini duyurmak ve kendini göstermek için güç topluyorsun. Bu enerjiyi doğru kullanmanı, ama yeni bir işe başlamak yerine birkaç gün toparlanmayı öneriyorum.

Maddi konularda kişisel bütçen üzerindeki belirsizlik dağılıyor. Retro süresince ertelediğin bir ödeme, bir başvuru ya da bir hesap bugün yeniden gündemine giriyor ve çözülmeye başlıyor. Kendi paranla ilgili kontrolü yeniden eline alıyorsun. Bu netliği bir tasarruf planına dönüştürmek için uygun bir gün.

Aşk hayatında kendini yeniden ifade edebiliyorsun. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, günlerdir söyleyemediğin bir şeyi bugün nihayet dile getirebilir ve içini dökebilirsin. Bekar bir Yengeç burcu isen, çekingenliğin azalıyor ve hislerini göstermek sana daha kolay geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…