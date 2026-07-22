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Yengeç Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür tam senin burcunda geri hareketini bitiriyor ve son haftaların en rahatlatıcı günü bugün başlıyor. Retro boyunca kendini ifade etmekte, isteklerini anlatmakta zorlanıyordun; artık kelimelerin yeniden yerli yerine oturuyor. İş hayatında sesini duyurmak ve kendini göstermek için güç topluyorsun. Bu enerjiyi doğru kullanmanı, ama yeni bir işe başlamak yerine birkaç gün toparlanmayı öneriyorum.

Maddi konularda kişisel bütçen üzerindeki belirsizlik dağılıyor. Retro süresince ertelediğin bir ödeme, bir başvuru ya da bir hesap bugün yeniden gündemine giriyor ve çözülmeye başlıyor. Kendi paranla ilgili kontrolü yeniden eline alıyorsun. Bu netliği bir tasarruf planına dönüştürmek için uygun bir gün.

Aşk hayatında kendini yeniden ifade edebiliyorsun. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, günlerdir söyleyemediğin bir şeyi bugün nihayet dile getirebilir ve içini dökebilirsin. Bekar bir Yengeç burcu isen, çekingenliğin azalıyor ve hislerini göstermek sana daha kolay geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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