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Yengeç Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Temmuz Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Plüton'la kavuşan dolunay bugün göğüs kafesinin çevresindeki kaburga arası kaslara yansıyor. İçine attığın duygular ve derin nefes almayı unuttuğun anlar, bu kaslarda bir sıkışma ve göğsünün yanlarında hafif bir gerginlik yaratabilir. Bu bölgeyi açmak için kollarını başının üzerine kaldırıp yanlara doğru nazikçe esnemeli, gün içinde birkaç kez bilinçli derin nefes almalı ve omuzlarını geriye doğru açık tutmalısın. Kaburga kaslarını gevşetmek, hem nefesini hem içindeki sıkışmayı hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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