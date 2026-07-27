'Canavar' Yangınlar Büyüyor: İspanya ve Fransa'da Acil Durum İlan Edildi, 350 Binden Fazla Kişi Tahliye Oldu
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Avrupa'nın güneyini etkisi altına alan ve barış zamanının en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen orman yangınları nedeniyle Fransa ve İspanya'da 350 binden fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri alevlerin yarattığı devasa ateş fırtınalarıyla mücadele ederken, Avrupa Birliği ülkeleri bölgeye acil destek ekipleri sevk ediyor.
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Fransa ve İspanya, modern tarihlerinin en yıkıcı orman yangınlarından biriyle karşı karşıya kaldı.
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Fransa'nın özellikle güneybatı kesimlerinde durum daha da endişe verici bir hal almış durumda.
İspanya cephesinde ise alevler ülkenin farklı noktalarında yeni cepheler açmaya devam ediyor.
Yaşanan bu büyük trajedi, uluslararası dayanışmayı da beraberinde getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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