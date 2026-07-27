'Canavar' Yangınlar Büyüyor: İspanya ve Fransa'da Acil Durum İlan Edildi, 350 Binden Fazla Kişi Tahliye Oldu

Günlerdir devam eden ve geniş ormanlık alanları küle çeviren felaket, her iki ülkede toplam 350 bini aşkın kişinin evlerini güvenlik amacıyla boşaltmasına neden oldu. Köylerin tamamen tahliye edildiği ve alevlerin kilometrelerce genişliğe ulaştığı yangın bölgelerinde, itfaiye ekiplerinin insanüstü mücadelesi aralıksız sürüyor. Her iki ülkenin iç kesimlerinde ve turistik bölgelerinde etkili olan bu felaket, barış döneminde yaşanan en büyük acil durumlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.