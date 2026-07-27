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'Canavar' Yangınlar Büyüyor: İspanya ve Fransa'da Acil Durum İlan Edildi, 350 Binden Fazla Kişi Tahliye Oldu

'Canavar' Yangınlar Büyüyor: İspanya ve Fransa'da Acil Durum İlan Edildi, 350 Binden Fazla Kişi Tahliye Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 08:46
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Avrupa'nın güneyini etkisi altına alan ve barış zamanının en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen orman yangınları nedeniyle Fransa ve İspanya'da 350 binden fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri alevlerin yarattığı devasa ateş fırtınalarıyla mücadele ederken, Avrupa Birliği ülkeleri bölgeye acil destek ekipleri sevk ediyor.

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Fransa ve İspanya, modern tarihlerinin en yıkıcı orman yangınlarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Fransa ve İspanya, modern tarihlerinin en yıkıcı orman yangınlarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Günlerdir devam eden ve geniş ormanlık alanları küle çeviren felaket, her iki ülkede toplam 350 bini aşkın kişinin evlerini güvenlik amacıyla boşaltmasına neden oldu. Köylerin tamamen tahliye edildiği ve alevlerin kilometrelerce genişliğe ulaştığı yangın bölgelerinde, itfaiye ekiplerinin insanüstü mücadelesi aralıksız sürüyor. Her iki ülkenin iç kesimlerinde ve turistik bölgelerinde etkili olan bu felaket, barış döneminde yaşanan en büyük acil durumlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.

Fransa'nın özellikle güneybatı kesimlerinde durum daha da endişe verici bir hal almış durumda.

Fransa'nın özellikle güneybatı kesimlerinde durum daha da endişe verici bir hal almış durumda.

Ülkenin ulusal itfaiye teşkilatından yapılan açıklamalara göre, yangının ulaştığı devasa boyutlar atmosferde 'pirokümülonimbus' adı verilen, eşine az rastlanır ateş bulutları oluşturdu. Bu olağanüstü doğa olayı, alevlerin kendi şiddetli rüzgarını yaratmasına ve şimşekler üreterek yeni yangın noktaları başlatmasına sebep oluyor. Bölgedeki tehlikenin artması üzerine, yangınların merkez üssü konumundaki Gironde bölgesinin yerel yönetimi, tatilcilere kesin bir dille çağrıda bulunarak rotalarını başka yönlere çevirmelerini istedi.

İspanya cephesinde ise alevler ülkenin farklı noktalarında yeni cepheler açmaya devam ediyor.

İspanya cephesinde ise alevler ülkenin farklı noktalarında yeni cepheler açmaya devam ediyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı yangının ilerleyişinin yavaşladığını umut verici bir gelişme olarak duyursa da, doğu şeridindeki Valensiya yakınlarında patlak veren yeni bir yangın 15 bin kişiyi daha yerinden etti. Felaketin ağır hasar verdiği Madrid yakınlarındaki Avila bölgesine giderek incelemelerde bulunan Başbakan Pedro Sanchez, halkı önlerindeki zorlu sürece karşı uyardı. Sivil koruma yetkilileri ise Avila'daki alevlerin büyüklüğünü tarif ederken, adeta bir 'canavarla' savaştıklarını ifade ederek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yaşanan bu büyük trajedi, uluslararası dayanışmayı da beraberinde getirdi.

Yaşanan bu büyük trajedi, uluslararası dayanışmayı da beraberinde getirdi.

Ortaya çıkan ağır tablo karşısında harekete geçen diğer Avrupa Birliği üyeleri, alevleri kontrol altına alabilmek için Fransa ve İspanya'ya çok sayıda yangın söndürme uçağı, teknik ekipman ve uzman personel desteği sağladı. Bilim dünyası ise bu eşine az rastlanır yıkımın tesadüf olmadığı konusunda hemfikir. Uzmanlar, giderek şiddetlenen küresel iklim krizinin, bu tarz aşırı ve yıkıcı doğa olaylarını artık günlük yaşamın bir parçası haline getirdiğine dikkat çekiyor.

Orman Genel Müdürlüğü "dost ve müttefik" diyerek İspanya'ya yardım gönderdi.

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İspanya'daki yangından görüntüler!https://x.com/ntv/status/2081254058308829201?s=20

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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