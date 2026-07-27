Kız İstemede 50 Bin Liralık Kapı Açma Parası Ortalığı Karıştırdı: "Can Parçamı Veriyorum"

Kız isteme töreninde yaşanan kapı açma parası tartışması sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre gelin adayının kız kardeşi, kapıyı açmak için 50 bin lira talep etti. Bu talebe damadın ailesi tepki gösterirken, yaşanan bekleyiş nedeniyle erkek tarafı yağmur altında kaldı. Tartışma sırasında gelinin kız kardeşinin, 'Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar.' sözleri ise en çok konuşulan anlardan biri oldu.