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Kız İstemede 50 Bin Liralık Kapı Açma Parası Ortalığı Karıştırdı: "Can Parçamı Veriyorum"

Kız İstemede 50 Bin Liralık Kapı Açma Parası Ortalığı Karıştırdı: "Can Parçamı Veriyorum"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 22:48

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Kız isteme töreninde yaşanan kapı açma parası tartışması sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre gelin adayının kız kardeşi, kapıyı açmak için 50 bin lira talep etti. Bu talebe damadın ailesi tepki gösterirken, yaşanan bekleyiş nedeniyle erkek tarafı yağmur altında kaldı. Tartışma sırasında gelinin kız kardeşinin, 'Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar.' sözleri ise en çok konuşulan anlardan biri oldu.

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Kız isteme töreni öncesinde kapı açma parası nedeniyle taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kız isteme töreni öncesinde kapı açma parası nedeniyle taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Gelin adayının kız kardeşi, kapıyı açmak için 50 bin lira talep etti. Bu isteğe damadın annesi ve erkek tarafı tepki gösterirken, bekleyiş uzayınca davetliler yağmur altında kaldı.

Tartışmalar sırasında gelinin kız kardeşi ise kendisini, 'Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar.' sözleriyle savundu.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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