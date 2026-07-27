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"Filtresiz ve Daha Samimi": Gülben Ergen Instagram'da 79,99 TL'ye Abonelik Sistemini Başlattı

"Filtresiz ve Daha Samimi": Gülben Ergen Instagram'da 79,99 TL'ye Abonelik Sistemini Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 08:19 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 09:02
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Şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL karşılığında özel bir abonelik sistemi başlattı. Yeni uygulamasıyla ilgili merak edilenleri bornozuyla çektiği bir videoyla anlatan başarılı şarkıcı, artık daha dar bir kitleyle magazin kaygısından uzak, çok daha samimi ve filtresiz bir iletişim kuracağını duyurdu.

Şarkıcı, sadece bir gecede 1.136 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Gülben Ergen, takipçileriyle olan iletişimini yeni bir boyuta taşıdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Gülben Ergen, takipçileriyle olan iletişimini yeni bir boyuta taşıdı.

Şarkıcı, popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın sunduğu ücretli abonelik özelliğini kullanıma açarak özel içerikleri için aylık 79,99 TL'lik bir bedel belirledi. Bu adımın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtsız bırakmayan Ergen, yayınladığı bir videoyla yeni sistemin perde arkasını tüm şeffaflığıyla anlattı.

Kamera karşısına bornozuyla geçerek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ücretli bölümün kendisine çok daha rahat ve doğal bir alan sağladığını vurguladı.

Kamera karşısına bornozuyla geçerek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ücretli bölümün kendisine çok daha rahat ve doğal bir alan sağladığını vurguladı.

Abonelik sistemini neden açtığını sorgulayanlara toplu bir yanıt vermek istediğini belirten Ergen, bu özel alanda tamamen kendisi gibi davranabildiğini ve günlük yaşamını hiçbir yapaylığa ihtiyaç duymadan takipçilerine yansıtabildiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı; gün içinde ne yiyip içtiğinden, alışveriş tercihlerine kadar birçok detayı artık sadece bu özel kitleyle, hiçbir haber olma kaygısı gütmeden paylaşabildiğini sözlerine ekledi.

Yeni oluşturduğu bu alanın kesinlikle magazin gündemi yaratma amacı taşımadığının altını çizen şarkıcı, asıl hedefinin kendisini gerçekten merak eden kişilerle doğrudan ve doğal bir bağ kurmak olduğunu ifade etti.

Yeni oluşturduğu bu alanın kesinlikle magazin gündemi yaratma amacı taşımadığının altını çizen şarkıcı, asıl hedefinin kendisini gerçekten merak eden kişilerle doğrudan ve doğal bir bağ kurmak olduğunu ifade etti.

Takipçilerinin bu kapalı grupta akıllarına takılan her soruyu rahatça sorabildiklerini belirten Ergen, iletişimindeki bu yeni samimiyet seviyesinden oldukça memnun görünüyor.

Açıklamalarının ilerleyen dakikalarında siyah bikinisi ve şapkasıyla objektif karşısına geçen ünlü isim, o günü aboneleri için özel bir soru-cevap etkinliğine ayırdığını ilan etti. Ergen'in hayranlarına son sürprizi ise, bundan sonraki süreçte Instagram hikayelerinin çok büyük bir kısmını herkese kapatarak yalnızca aylık ücreti ödeyen aboneleriyle paylaşacağını açıklaması oldu.

Şarkıcı, sadece bir gecede 1.136 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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