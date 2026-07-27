"Filtresiz ve Daha Samimi": Gülben Ergen Instagram'da 79,99 TL'ye Abonelik Sistemini Başlattı
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Şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL karşılığında özel bir abonelik sistemi başlattı. Yeni uygulamasıyla ilgili merak edilenleri bornozuyla çektiği bir videoyla anlatan başarılı şarkıcı, artık daha dar bir kitleyle magazin kaygısından uzak, çok daha samimi ve filtresiz bir iletişim kuracağını duyurdu.
Şarkıcı, sadece bir gecede 1.136 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Gülben Ergen, takipçileriyle olan iletişimini yeni bir boyuta taşıdı.
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Kamera karşısına bornozuyla geçerek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ücretli bölümün kendisine çok daha rahat ve doğal bir alan sağladığını vurguladı.
Yeni oluşturduğu bu alanın kesinlikle magazin gündemi yaratma amacı taşımadığının altını çizen şarkıcı, asıl hedefinin kendisini gerçekten merak eden kişilerle doğrudan ve doğal bir bağ kurmak olduğunu ifade etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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