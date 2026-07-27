"Filtresiz ve Daha Samimi": Gülben Ergen Instagram'da 79,99 TL'ye Abonelik Sistemini Başlattı

Şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL karşılığında özel bir abonelik sistemi başlattı. Yeni uygulamasıyla ilgili merak edilenleri bornozuyla çektiği bir videoyla anlatan başarılı şarkıcı, artık daha dar bir kitleyle magazin kaygısından uzak, çok daha samimi ve filtresiz bir iletişim kuracağını duyurdu.

Şarkıcı, sadece bir gecede 1.136 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti.