Kanalizasyondan Servet Akıyor: Her Yıl 43 Kilo Altın ve 3 Ton Gümüş Çöpe Gidiyor
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/kanalizasyon...
İsviçre'de yürütülen çarpıcı bir araştırma, her yıl kanalizasyon sistemine tonlarca gümüş ve onlarca kilo altının karıştığını ortaya koydu. Saat, ilaç ve teknoloji sektörlerinden sızan bu devasa servetin geri dönüşümü ise yüksek çıkarım maliyetleri yüzünden şimdilik hayalden öteye geçemiyor.
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Avrupa'nın refah ülkesi İsviçre'nin yer altı sularında kelimenin tam anlamıyla bir servet dolaşıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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