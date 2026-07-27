Şarkı Söylerken Sahneden İndirildi: Ünlü Rapçi, Şarkı Sözleri Yüzünden Konser Sırasında Gözaltına Alındı

İlçenin en yoğun ilgi gören eğlence mekanlarından birinde sahneye çıkan genç şarkıcı, şarkılarını söylediği esnada karşısında polis ekiplerini buldu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen bu ani operasyonla birlikte Güncü, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında sahneden indirilerek emniyet güçleri tarafından teslim alındı.

Yaşanan bu sıra dışı gözaltı işleminin arkasındaki nedenin ise rapçinin repertuvarında yer alan bazı ifadeler olduğu ortaya çıktı. İddialara göre emniyet birimleri, Güncü'nün uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şahıslara atfen özel şarkı sözleri kaleme aldığını tespit etti. Sanatçının bu tartışmalı sözleri sahnede de seslendirmesi üzerine harekete geçildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Konserine devam ettiği sırada polis müdahalesiyle sahneden alınan Erol Can Güncü, hakkındaki suçlamalarla ilgili yasal sürecin yürütülmesi ve ifadesine başvurulması amacıyla doğrudan polis merkezine götürüldü. Şarkıcının karakoldaki işlemleri devam ediyor.