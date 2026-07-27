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Şarkı Söylerken Sahneden İndirildi: Ünlü Rapçi, Şarkı Sözleri Yüzünden Konser Sırasında Gözaltına Alındı

Şarkı Söylerken Sahneden İndirildi: Ünlü Rapçi, Şarkı Sözleri Yüzünden Konser Sırasında Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 07:28
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İzmir'in popüler tatil merkezi Çeşme'de hayranlarıyla buluşan 'Uzay' adıyla bilinen rapçi Erol Can Güncü, kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı iddia edilen şarkı sözleri gerekçesiyle sahnede performans sergilerken polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İzmir'in gözde turizm ilçesi Çeşme'de, müzik dünyasında "Uzay" sahne adıyla tanınan rapçi Erol Can Güncü'nün konseri beklenmedik bir polis baskınıyla yarıda kesildi.

İzmir'in gözde turizm ilçesi Çeşme'de, müzik dünyasında "Uzay" sahne adıyla tanınan rapçi Erol Can Güncü'nün konseri beklenmedik bir polis baskınıyla yarıda kesildi.

İlçenin en yoğun ilgi gören eğlence mekanlarından birinde sahneye çıkan genç şarkıcı, şarkılarını söylediği esnada karşısında polis ekiplerini buldu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen bu ani operasyonla birlikte Güncü, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında sahneden indirilerek emniyet güçleri tarafından teslim alındı.

Yaşanan bu sıra dışı gözaltı işleminin arkasındaki nedenin ise rapçinin repertuvarında yer alan bazı ifadeler olduğu ortaya çıktı. İddialara göre emniyet birimleri, Güncü'nün uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şahıslara atfen özel şarkı sözleri kaleme aldığını tespit etti. Sanatçının bu tartışmalı sözleri sahnede de seslendirmesi üzerine harekete geçildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Konserine devam ettiği sırada polis müdahalesiyle sahneden alınan Erol Can Güncü, hakkındaki suçlamalarla ilgili yasal sürecin yürütülmesi ve ifadesine başvurulması amacıyla doğrudan polis merkezine götürüldü. Şarkıcının karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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