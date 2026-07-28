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Yengeç Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

29 Temmuz Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Kova Dolunayı senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, para üzerinden başlayan bir konuşma bugün güven meselesine uzanabilir. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle, aslında konunun bütçe değil, birbirinize ne kadar güvendiğiniz olduğunu fark ediyorsunuz. Bu konuşma başta zorlayıcı gelse de aranızı temizliyor. Yüzeyin altındaki gerçek meseleyi konuştuğunuzda, bağınız daha sağlam bir zemine oturuyor.

Bekarsan, geçmişte yarım kalan bir yakınlaşma bugün yeniden gündemine gelebilir. Hiç tamamlanamamış, zamanlaması tutmamış ya da yarıda bırakılmış bir bağ, Dolunay’ın etkisiyle tekrar canlanıyor. Bu kişiyi düşünmen tesadüf değil. Ancak yeniden başlamadan önce, ilk seferinde neden yarım kaldığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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