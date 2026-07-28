Sevgili Yengeç, bugün Kova Dolunayı senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, para üzerinden başlayan bir konuşma bugün güven meselesine uzanabilir. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle, aslında konunun bütçe değil, birbirinize ne kadar güvendiğiniz olduğunu fark ediyorsunuz. Bu konuşma başta zorlayıcı gelse de aranızı temizliyor. Yüzeyin altındaki gerçek meseleyi konuştuğunuzda, bağınız daha sağlam bir zemine oturuyor.

Bekarsan, geçmişte yarım kalan bir yakınlaşma bugün yeniden gündemine gelebilir. Hiç tamamlanamamış, zamanlaması tutmamış ya da yarıda bırakılmış bir bağ, Dolunay’ın etkisiyle tekrar canlanıyor. Bu kişiyi düşünmen tesadüf değil. Ancak yeniden başlamadan önce, ilk seferinde neden yarım kaldığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…