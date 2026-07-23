Sevgili Yengeç, bugün sevgi gösterisi büyük jestlerde değil, gündelik ayrıntılarda saklı. Ay senin günlük düzen alanına geçiyor ve romantizmi mutfağa, markete, sıradan bir öğleden sonraya taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte yemek hazırlamanız ya da omuz omuza küçük bir işi bitirmeniz beklemediğin kadar keyifli geçecek. Merkür senin burcunda düz harekete geçtiği için bugün kendini anlatmakta da zorlanmıyorsun. Sofrada konuşacağınız basit bir sohbet, günlerdir aranızda duran tortuyu temizleyecek.

Bekarsan, tanışma bugün beklemediğin bir yerden geliyor. Evcil hayvanını gezdirirken, yeni başladığın bir uğraşta ya da her sabah uğradığın bir mekânda biriyle sohbet başlayabilir. Ateş elementinin canlı enerjisi sana konuşmayı başlatacak rahatlığı veriyor. Bu karşılaşmayı önemsiz bir an olarak görüp geçme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…