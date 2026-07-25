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Yengeç Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Temmuz Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn bugün kariyer alanının tepesinde geri hareketine başlıyor ve otorite ile sorumluluk temasını ilişkine taşıyor. İlişkin varsa, aranızdaki güç dengesini bugün net biçimde görüyorsun. Kararları çoğunlukla kim veriyor, planları kim yapıyor, tavizleri hep kim veriyor? Bu dengenin bir süredir sana ağır geldiğini fark ediyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu hassas konuyu suçlamaya dönüştürmeden açma imkânı veriyor. 'Bu ilişkide ikimizin de sözü geçmeli' demen, aranızda çoktan bozulmuş olan dengeyi yeniden kuruyor. Sağlıklı bir ilişki, birinin yönetip diğerinin uyduğu bir yapı değildir.

Bekarsan, hayatını kurmuş, ayakları yere basan biri sana çekici geliyor. Ancak bu kez sadece onun başarısına bakmıyorsun, o başarıya nasıl ulaştığını da merak ediyorsun. İnsanları ezip geçerek mi yükselmiş, yoksa emek vererek mi? Birine karşı hissettiğin ilk çekimin ardında, onun karakterini de sorguluyorsun. Bugün statünün değil, insanın kendisinin peşinden gitmen seni doğru kişiye yönlendirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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