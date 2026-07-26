Sevgili Yengeç, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni kayıyor ve Kuzey Düğüm senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta derin ve gerçek bir teslimiyeti öne çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerine ne kadar güvendiğini ve kendini ona ne kadar açtığını sorguluyorsun. Belki sevgini gösteriyorsun ama en derin korkularını, en kırılgan yanlarını hep kendine saklıyorsun. Bugün o duvarı biraz indirdiğinde, aranızdaki bağın yüzeysellikten çıkıp gerçek bir derinliğe kavuştuğunu hissediyorsun. Kendini tümüyle emanet etmek korkutucu olabilir ama asıl yakınlık işte orada başlıyor. Ona en savunmasız halini gösterdiğinde, ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu göreceksin.

Bekarsan, yüzeysel ve geçici bir ilgi artık seni tatmin etmiyor. Seninle sadece güzel vakit geçirmek isteyen değil, ruhuna dokunacak, seni derinden anlayacak birini arıyorsun. Küçük konuşmalar ve sıradan buluşmalar sana yetmiyor; yoğun, gerçek ve dönüştürücü bir bağ istiyorsun. Bugün birine karşı böyle derin bir çekim hissedersen, bu tesadüf değil. Ancak bu yoğunluğu yaşarken kendini kaybetmemeye de dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…