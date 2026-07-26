Sevgili Yengeç, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni kayıyor ve bu geçiş senin ortak kaynaklar alanını derinden etkiliyor. Kuzey Ay Düğümü paylaşılan bütçeler, destekler ve derin bağlar alanına yerleşiyor. İş hayatında her şeyi tek başına yapma alışkanlığını bırakıp başkalarının desteğine güvenmeyi öğrenmen gerekiyor. Bir ortakla güç birliği yapmak ya da dışarıdan bir kaynağa açılmak bugün seni ileri taşıyor. Yalnız yürümek yerine güvendiğin biriyle yol almak sana çok şey kazandıracak.

Maddi konularda başkasının kaynağı gündeme geliyor. Bir kredi, bir yatırımcı ya da ortak bir bütçe bugün gündemine girebilir. Tek başına biriktirmeye çalışmak yerine doğru bir iş birliğiyle daha hızlı yol alabilirsin. Ancak ortak paralarda güveni sağlam bir zemine oturtmalısın.

Aşk hayatında derin bağlanma öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine tam anlamıyla güvenmenin ilişkini nasıl derinleştirdiğini bugün fark ediyorsun. Bekar bir Yengeç burcu isen, yüzeysel bir ilgiden çok ruhuna dokunan yoğun bir bağ arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…