Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rozet Takma Törenine Katılım İçin CHP Figüran Tuttu: Kişi Başı 950 TL Ödediler
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BirGün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreninde farklı cast ajansları aracılığıyla getirilen yüzlerce figüranın yer aldığı iddia edildi. Haberde, günlük 950 lira ücret karşılığında organizasyona katıldığı öne sürülen kişiler arasında işsizler, atama bekleyen öğretmenler, emekliler, İranlı ve Mısırlı göçmenlerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen isimlerin de bulunduğu ileri sürüldü.
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Salona yüzlerce figüran taşındı.
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950 TL ücret aldılar.
Figüranlara slogan provası yaptırıldı.
BirGün'ün haberinin ardından CHP'den art arda açıklamalar geldi.
Bir cevap da Müslim Sarı'dan geldi.
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BirGün hem muhabir Ebru Çelik hem de haberin arkasında durduğunu açıkladı.
Sözcü TV ekranında bir figüran 950 TL aldığını açıkladı.
Fatih Altaylı da Kılıçdaroğlu'nda "arınma" iddiası üzerinden yüklendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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