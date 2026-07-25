Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rozet Takma Törenine Katılım İçin CHP Figüran Tuttu: Kişi Başı 950 TL Ödediler

Ebru Çelik, organizasyondan daha önce haberini yaptığı bir kişinin gönderdiği mesaj sayesinde haberdar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Daha önce çalıştığı işyerinde uğradığı hak kaybı nedeniyle haberini yazdığımız bir kişinin attığı mesajla olaydan haberim oldu. Gönderilen mesajda Kılıçdaroğlu’nun rozet takacağı tören için 950 TL ücret verileceği yazılıyordu. Ben de önceki gün aldığım bu mesaj sayesinde kendimi figüranların arasına yazdırdım.'

Çelik, törene figüran olarak katıldığını belirterek gözlemlerini ise şu sözlerle aktardı:

'Aralarına figüran olarak girdiğim ve sabah Trump AVM'de toplanılmasının ardından takibe başladığım haberde, figüran olarak gelen tüm kişilerin Kılıçdaroğlu'yla bir ilgisi olmadığını, kiminin emekli, kiminin işsiz, kiminin ise atanmayan sınıf ya da matematik öğretmeni olduğunu öğrendim. İran, Özbekistan ve Mısırlılarında içerisinde bulunduğu yüzlerce figüran Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen rozet takma töreninde salonu doldurdu.'