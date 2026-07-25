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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rozet Takma Törenine Katılım İçin CHP Figüran Tuttu: Kişi Başı 950 TL Ödediler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rozet Takma Törenine Katılım İçin CHP Figüran Tuttu: Kişi Başı 950 TL Ödediler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 23:39
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BirGün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreninde farklı cast ajansları aracılığıyla getirilen yüzlerce figüranın yer aldığı iddia edildi. Haberde, günlük 950 lira ücret karşılığında organizasyona katıldığı öne sürülen kişiler arasında işsizler, atama bekleyen öğretmenler, emekliler, İranlı ve Mısırlı göçmenlerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen isimlerin de bulunduğu ileri sürüldü.

Ebru Çelik - BirGün

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Salona yüzlerce figüran taşındı.

Salona yüzlerce figüran taşındı.

CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım töreniyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile MYK üyelerinin de katıldığı programın, yoğun ilgi gerekçesiyle Sarıyer Ayazağa'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne alındığı duyuruldu. Ancak törene ilişkin ortaya atılan iddialarda, salonun farklı cast ajansları aracılığıyla getirilen yüzlerce figüranla doldurulduğu, katılımcıların CHP'li gibi gösterildiği ve salonda ağırlıklı olarak MYK üyeleri ile organizasyonda görevli kişilerin bulunduğu öne sürüldü.

950 TL ücret aldılar.

950 TL ücret aldılar.

Ebru Çelik, organizasyondan daha önce haberini yaptığı bir kişinin gönderdiği mesaj sayesinde haberdar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Daha önce çalıştığı işyerinde uğradığı hak kaybı nedeniyle haberini yazdığımız bir kişinin attığı mesajla olaydan haberim oldu. Gönderilen mesajda Kılıçdaroğlu’nun rozet takacağı tören için 950 TL ücret verileceği yazılıyordu. Ben de önceki gün aldığım bu mesaj sayesinde kendimi figüranların arasına yazdırdım.'

Çelik, törene figüran olarak katıldığını belirterek gözlemlerini ise şu sözlerle aktardı:

'Aralarına figüran olarak girdiğim ve sabah Trump AVM'de toplanılmasının ardından takibe başladığım haberde, figüran olarak gelen tüm kişilerin Kılıçdaroğlu'yla bir ilgisi olmadığını, kiminin emekli, kiminin işsiz, kiminin ise atanmayan sınıf ya da matematik öğretmeni olduğunu öğrendim. İran, Özbekistan ve Mısırlılarında içerisinde bulunduğu yüzlerce figüran Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen rozet takma töreninde salonu doldurdu.'

Figüranlara slogan provası yaptırıldı.

Figüranlara slogan provası yaptırıldı.

Haberde, 950 TL karşılığında organizasyona katıldığı öne sürülen figüranların, Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin arka bahçesinde toplandığı ve etkinlik öncesinde slogan ile alkış provası yaptığı iddia edildi.

Ebru Çelik, yaşananları şu sözlerle anlattı:

'950 TL'ye figüran olarak geldikleri Sarıyer'de servislerden indirilerek Kültür Merkezi'nin arka bahçesinde toplanan cast üyelerine, 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu', 'Hak, hukuk, adalet', 'Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu', 'Kahraman Kemal' sloganları ve hep birlikte alkış tutmaları, ıslık çalmaları söylenerek provalar yapıldı.'

BirGün'ün haberinin ardından CHP'den art arda açıklamalar geldi.

BirGün'ün haberinin ardından CHP'den art arda açıklamalar geldi.

Törendeki sinirli hareketleriyle dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan Gürsel Tekin, haberin ardından BirGün'ü hedef alan sert bir mesaj yayınladı: 

'Siz Kimin Figüranısınız?

Bugün gerçekleştirdiğimiz partimize katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu.

Bugün açıklamış olduğum itirafçıların fotoğraflarını, itiraf belgelerini görmemek adına her zaman olduğu gibi yalan, yanlış, gerçek dışı ve iftira niteliğindeki haberlerinizle toplumu yanıltmak istemektesiniz.

Sadece bu açıklamayla kalmayacağım.

Pazartesi günü bu yalana ortak olan kirli medyanın tamamına karşı suç duyurusunda bulunacağım.'

Bir cevap da Müslim Sarı'dan geldi.

Bir cevap da Müslim Sarı'dan geldi.

Butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü olan Müslim Sarı da Gürsel Tekin gibi sert bir mesaj paylaştı:

'Tetikçilikle Basın Ahlakı Bağdaşmaz!

Partimizin İstanbul’da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar, ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir.

CHP’ye her gün binlerce yurttaşımız kendi iradesiyle, bu ülkenin geleceğine nefes olmak için katılmaktadır.

Partimize katılan işsizleri, atanmayan öğretmenleri, emeklileri ve bu ülkenin kederini paylaşan insanları 'paralı figüran' olarak nitelendirmek, binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir.

Açıkça ifade ediyoruz:

Siz ne Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne de Cumhuriyet Halk Partilileri tanıyan bir tetikçisiniz!

Gerçekleri Eğip Bükemezsiniz

Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri Kuva-yı Milliye’ye dayanan, gücünü sermayeden veya karanlık odaklardan değil, yalnızca milletinden alan ulu bir çınardır.

Gazetecilik maskesi altında halkın temiz iradesine ve partimizin onurlu mücadelesine çamur atmaya çalışan bu anlayışa karşı tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve kamuoyunun takdirine sunacağımızı bildiririz.'

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BirGün hem muhabir Ebru Çelik hem de haberin arkasında durduğunu açıkladı.

BirGün hem muhabir Ebru Çelik hem de haberin arkasında durduğunu açıkladı.

BirGün gazetesi kamuoyuna yaptığı açıklamada bu sert açıklamalara yanıt verirken, haberin de arkasında olduklarını deklare etti: 

'Kamuoyuna,

Bugün muhabirimiz Ebru Çelik’in imzasıyla yayımladığımız “Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı” başlıklı haberimizin sonuna kadar arkasındayız. Muhabirimizin katılımcı gözlemle yaptığı haber, somut bilgilere dayanmaktadır ve bütünüyle gerçektir.

Haberimizin ardından istinaftan çıkan “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına getirilen yönetimin gazetemize yönelik kullandığı ifadeler kabul edilemezdir. BirGün, basının yüz akı kurumlarından biridir ve halka hiçbir zaman yalan söylememiştir. Patronsuz bir gazete olarak 22 yıldır bağımsız şekilde ayakta kalabilmesinin yegâne nedeni de yarattığı sarsılmaz güvendir.

BirGün’ü hedef alan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Hak etmedikleri koltuklarda oturanlar alın teriyle, emekle ve fedakârlıkla büyütülen değerlere dil uzatamazlar.

Yıllardır olduğu gibi bu pervasız saldırılar karşısında dik durmaya devam edecek ve taşıdığımız sorumluluk gereği Türkiye’nin aydınlık yarınları için gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Sevgi ve dayanışmayla…

BirGün

Not: Muhabirimiz Ebru Çelik, CHP etkinliğinde figüranlara dağıtılan 950 TL’yi almamıştır. BirGün çalışanları hakkı olmayana göz dikmez.'

Sözcü TV ekranında bir figüran 950 TL aldığını açıkladı.

Fatih Altaylı da Kılıçdaroğlu'nda "arınma" iddiası üzerinden yüklendi.

Fatih Altaylı da Kılıçdaroğlu'nda "arınma" iddiası üzerinden yüklendi.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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