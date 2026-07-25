Yunanistan Milli Takımı Yeni Formalarını Kemençe Eşliğinde Tanıttı
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Kemençe, hem Türk hem de Yunan kültüründe yüzyıllardır düğünlerin, halk danslarının ve geleneksel müziğin vazgeçilmez çalgılarından biri olarak önemli bir yere sahip. Özellikle Karadeniz ile Ege coğrafyasında ortak bir kültürel miras olarak görülen kemençe, iki toplum arasındaki tarihsel ve müzikal etkileşimin en güçlü sembollerinden biri kabul ediliyor.
Yunanistan'ın yeni forma tanıtımında kemençeyi kullanması tartışmaları beraberinde getirse de Yunan toplumunda da önemli bir yer kapladığı bir kez daha ortaya çıktı.
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Forma tanıtımında ön plana çıkarılan nokta kemençe oldu.
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Forma tanıtımı Türkiye'de de ses getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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