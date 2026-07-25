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Yunanistan Milli Takımı Yeni Formalarını Kemençe Eşliğinde Tanıttı

Yunanistan Milli Takımı Yeni Formalarını Kemençe Eşliğinde Tanıttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 22:32
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Kemençe, hem Türk hem de Yunan kültüründe yüzyıllardır düğünlerin, halk danslarının ve geleneksel müziğin vazgeçilmez çalgılarından biri olarak önemli bir yere sahip. Özellikle Karadeniz ile Ege coğrafyasında ortak bir kültürel miras olarak görülen kemençe, iki toplum arasındaki tarihsel ve müzikal etkileşimin en güçlü sembollerinden biri kabul ediliyor.

Yunanistan'ın yeni forma tanıtımında kemençeyi kullanması tartışmaları beraberinde getirse de Yunan toplumunda da önemli bir yer kapladığı bir kez daha ortaya çıktı.

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Forma tanıtımında ön plana çıkarılan nokta kemençe oldu.

Forma tanıtımı Türkiye'de de ses getirdi.

Forma tanıtımı Türkiye'de de ses getirdi.

Türkiye'de birçok spor hesabı videoyu paylaşırken, Yunanistan'da yapılan paylaşımlarda farklı sekanslar da yer aldı. Satranç ve balık tutan kişilerin de kullanıldığı tanıtım Türkiye'de 'kemençenin çalındığı' yönünde yorumlarla ön plana çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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