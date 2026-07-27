Sevgili Yengeç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve su enerjisiyle seni derinden besliyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata dair derin bir sohbet ya da birlikte yaşanan yeni bir deneyim aranızı ruhen yakınlaştırıyor; bugün onunla aynı frekansı yakalıyorsun. Ancak Balık Ay’ının hayalci enerjisine dikkat etmelisin; ilişkini ya da partnerini olduğundan daha kusursuz görme eğilimine kapılabilirsin. Onu gerçek bir insan olarak değil, bir hayal olarak sevmek, ileride hayal kırıklığı yaratabilir. Bugün onu tüm gerçekliğiyle görmeye çalışmalısın.

Bekarsan, sana yeni bir dünya gösteren, farklı bir bakış açısı sunan biri kalbine dokunabilir. Ancak bu kişiye kapılırken gerçeklikten kopmamalısın; birinin ilginç olması, sana uygun olduğu anlamına gelmez. Balık Ay’ının etkisiyle bugün pembe gözlükler takabilir, uyarı işaretlerini görmezden gelebilirsin. Heyecanına kapılmadan önce ayaklarını yere basmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…