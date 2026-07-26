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CHP'nin Rozet Takma Törenindeki Figüran Organizasyonuyla İlgili Soruşturma Açıldı

CHP'nin Rozet Takma Törenindeki Figüran Organizasyonuyla İlgili Soruşturma Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 22:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve 'Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde yüzlerce kişinin ücret karşılığında törene getirildiği' iddiasını içeren haberle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle inceleneceğini ve gerekli hukuki sürecin yürütüleceğini bildirdi.

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Gündemi sarsan haberle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündemi sarsan haberle ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet törenine ilişkin ücret karşılığında katılımcı getirildiği iddiasını gündeme taşıyan haberinin ardından yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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