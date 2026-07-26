CHP'nin Rozet Takma Törenindeki Figüran Organizasyonuyla İlgili Soruşturma Açıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve 'Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde yüzlerce kişinin ücret karşılığında törene getirildiği' iddiasını içeren haberle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle inceleneceğini ve gerekli hukuki sürecin yürütüleceğini bildirdi.
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Gündemi sarsan haberle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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