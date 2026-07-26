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Ünlü Yayıncı HasanAbi'den Yunanları Kızdıracak Homeros Yorumu: "Homeros, Yani Ömer..."

Ünlü Yayıncı HasanAbi'den Yunanları Kızdıracak Homeros Yorumu: "Homeros, Yani Ömer..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 21:01

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Homeros'un yaklaşık 2 bin 800 yıl önce kaleme aldığı destan Odysseia, Truva Savaşı'nın ardından kahraman Odysseus'un İthaka'ya dönüş yolculuğunda yaşadığı zorlu mücadeleleri konu alıyor. Edebiyat tarihinin en etkili eserlerinden biri kabul edilen destan, sadakat, cesaret ve insan iradesi gibi evrensel temalarıyla yüzyıllardır ilgi görmeye devam ediyor. Bu ölümsüz eser, yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan The Odyssey filmiyle yeniden beyaz perdeye taşındı. Büyük bütçeli yapım, yıldız oyuncu kadrosu ve modern sinema teknikleriyle Homeros'un destanını yeni nesil izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu film yayıncıların da gündem konularından. Amerika'da yaşayan ünlü yayıncı Hasan Piker de bu filme değinerek Yunanları kızdıracak yorumlara imza attı.

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Film gişede şimdiden büyük başarılara imza attı.

Film gişede şimdiden büyük başarılara imza attı.

Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi, vizyona girdiği ilk haftadan itibaren dünya genelinde büyük ilgi görerek gişenin zirvesine yerleşti. Açılış performansıyla yönetmenin kariyerindeki en güçlü başlangıçlardan birine imza atan yapım, ikinci hafta sonunda da güçlü gişe rakamlarını koruyarak küresel hasılatını hızla artırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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