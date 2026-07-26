Ünlü Yayıncı HasanAbi'den Yunanları Kızdıracak Homeros Yorumu: "Homeros, Yani Ömer..."

Homeros'un yaklaşık 2 bin 800 yıl önce kaleme aldığı destan Odysseia, Truva Savaşı'nın ardından kahraman Odysseus'un İthaka'ya dönüş yolculuğunda yaşadığı zorlu mücadeleleri konu alıyor. Edebiyat tarihinin en etkili eserlerinden biri kabul edilen destan, sadakat, cesaret ve insan iradesi gibi evrensel temalarıyla yüzyıllardır ilgi görmeye devam ediyor. Bu ölümsüz eser, yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan The Odyssey filmiyle yeniden beyaz perdeye taşındı. Büyük bütçeli yapım, yıldız oyuncu kadrosu ve modern sinema teknikleriyle Homeros'un destanını yeni nesil izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu film yayıncıların da gündem konularından. Amerika'da yaşayan ünlü yayıncı Hasan Piker de bu filme değinerek Yunanları kızdıracak yorumlara imza attı.