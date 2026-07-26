Bir Saniyelik İntrosundan Bile Tanıyacağın Kült Şarkılar
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Bazı şarkılar vardır ki, daha ilk saniyesinde, hatta ilk notasında beynimizde bir şimşek çaktırır. Radyoda denk gelsek kanalı değiştirmemize, bir mekanda duysak eşlik etmemize engel olamayacağımız, introsuyla adeta markalaşmış o kült şarkılardan bir seçki:
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Queen – Bohemian Rhapsody
Michael Jackson – Billie Jean
The White Stripes – Seven Nation Army
Barış Manço – Dönence
Mor ve Ötesi – Cambaz
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Sezen Aksu – Rakkas
Linkin Park – In the End
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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