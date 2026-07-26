Bir Saniyelik İntrosundan Bile Tanıyacağın Kült Şarkılar

Girişindeki o coşkulu, enerjik perküsyon vuruşları ve hemen peşinden patlayan o neşeli, kıvrak nefesli sazlar devreye girdiği an, en mutsuz insanın bile içinde bir şeyler oynamaya başlar. Sezen Aksu’nun bu şarkısı, hüzne ve kederle dolu bu topraklara inat, ilk saniyesinden itibaren saf bir yaşam enerjisi ve neşe pompalar. Radyoda ya da bir düğünde, bir partide bu şarkının o ilk davul darbesi duyulduğu an ortamdaki tüm hava bir anda dağılır, yüzlere bir gülümseme yerleşir ve herkes kendini o ritmin akışına bırakır.