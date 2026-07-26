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Bir Saniyelik İntrosundan Bile Tanıyacağın Kült Şarkılar

etiket Bir Saniyelik İntrosundan Bile Tanıyacağın Kült Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 19:31
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Bazı şarkılar vardır ki, daha ilk saniyesinde, hatta ilk notasında beynimizde bir şimşek çaktırır. Radyoda denk gelsek kanalı değiştirmemize, bir mekanda duysak eşlik etmemize engel olamayacağımız, introsuyla adeta markalaşmış o kült şarkılardan bir seçki:

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Queen – Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury’nin piyanoya dokunmadan hemen önce, o dört farklı sesin kusursuz bir uyumla havada asılı kaldığı anı düşünün. 'Is this the real life...' cümlesi dökülmeden önceki o bir saniyelik a cappella giriş, dinleyiciye sıradan bir şarkı değil, bir rock operası dinlemek üzere olduğunun sinyalini verir. O ilk saniyede beliren hüzünlü ve mistik hava, şarkının ilerleyen dakikalarında yaşanacak olan o muazzam türler arası geçişin kapısını aralar. Nerede, hangi radyoda denk gelirseniz gelin, o ilk vokal tınısı sizi anında yakalar ve şarkının sonundaki o meşhur gong sesine kadar bir daha asla bırakmaz.

Michael Jackson – Billie Jean

Pop müziğin kralı, bu şarkıda öyle bir giriş tasarlamıştır ki, ritim başladığı an bedeniniz sizden bağımsız olarak hareket etmeye başlar. O meşhur, kusursuz davul vuruşu ve hemen ardından devreye giren, adeta sinsi bir kedi gibi yürüyen bas gitar ritmi... Sadece iki saniyelik bu döngü, pop tarihinin en çok taklit edilen ama asla o orijinal hissi yakalayamayan yürüyüşüdür. Bu intro çalmaya başladığında gözünüzün önüne anında parıldayan zemin taşları, siyah şapka ve beyaz çoraplar gelir; şarkı daha tek bir kelime bile söylemeden sizi kendi dünyasının tam merkezine çeker.

The White Stripes – Seven Nation Army

Aslında elektro gitarın efekt pedallarıyla boğularak bas gitar gibi tınlatılmasıyla elde edilen o meşhur yedi notalık yürüyüş, modern rock tarihinin en büyük dehalarından biridir. Jack White o kadar basit ama o kadar akılda kalıcı bir melodi yaratmıştır.

Barış Manço – Dönence

Kurtalan Ekspres’in en özel işlerinden biri olan bu şarkı, dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen o uzay çağı efektli, psychedelic synth girişiyle başlar. Sanki bir bilimkurgu filminin içindeymişsiniz ya da ıssız bir çölde bir başınıza yürüyormuşsunuz hissi veren o ilk saniye, Türk müzik tarihinin en vizyoner anlarından biridir. O gizemli seslerin ardından giren bas gitar şarkıyı sırtlar ve sizi Barış Manço’nun o felsefi, derin dünyasına davet eder.

Mor ve Ötesi – Cambaz

2000'lerin başında Türkçe rock müziğin gidişatını değiştiren o albümün incisidir Cambaz. Şarkının en başında, Kerem Özyeğen’in gitarından çıkan o hafif oryantal ama son derece modern, kıvrak riff duyulur duyulmaz ne hissedeceğinizi çok iyi bilirsiniz. Hemen ardından Harun Tekin’in bas gitarla ritmi beslemesiyle şarkı o dönem hepimizin içindeki o politik ve sisteme öfkeli genci ayağa kaldırır.

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Sezen Aksu – Rakkas

Girişindeki o coşkulu, enerjik perküsyon vuruşları ve hemen peşinden patlayan o neşeli, kıvrak nefesli sazlar devreye girdiği an, en mutsuz insanın bile içinde bir şeyler oynamaya başlar. Sezen Aksu’nun bu şarkısı, hüzne ve kederle dolu bu topraklara inat, ilk saniyesinden itibaren saf bir yaşam enerjisi ve neşe pompalar. Radyoda ya da bir düğünde, bir partide bu şarkının o ilk davul darbesi duyulduğu an ortamdaki tüm hava bir anda dağılır, yüzlere bir gülümseme yerleşir ve herkes kendini o ritmin akışına bırakır.

Linkin Park – In the End

90'ların sonu ve 2000'lerin başında büyüyen herkes için bu şarkının ilk saniyesi adeta bir kutsal mühürdür. O meşhur, hüzünlü ve minimalist piyano melodisi yankılanmaya başladığı an, şarkının devamında gelecek olan o öfkeli nu-metal patlamasını çok iyi bilirsiniz. Mike Shinoda’nın piyano tuşlarından dökülen o birkaç nota, arka planda usulca yükselen elektronik altyapıyla birleştiğinde içinizde tuhaf bir melankoli ve güç dalgası yaratır.

Led Zeppelin – Stairway to Heaven

Rock tarihinin en gizemli, en mistik ve en çok tartışılan girişidir belki de. Jimmy Page’in akustik gitarından dökülen o hüzünlü, Rönesans dönemini andıran arpej ve ona eşlik eden flüt benzeri enstrümanın o sakin tınısı, dinleyiciyi adeta sisli bir İngiliz kasabasına veya epik bir masalın başlangıcına götürür. Sadece o ilk saniyedeki parmak dokunuşu, şarkının sekiz dakikalık bir başyapıta dönüşeceğinin ve sonunda efsanevi bir elektro gitar solosuyla zirve yapacağının habercisi.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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