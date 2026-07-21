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Kadıköy Deplasmanına Gelen Polonyalı Taraftarlarla Polis Arasında Arbede Çıktı

Kadıköy Deplasmanına Gelen Polonyalı Taraftarlarla Polis Arasında Arbede Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 21:55

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze takımını konuk etti. Sezonun iç sahadaki ilk maçında deplasmana gelen Polonyalı taraftarlarla polis arasında arbede çıktı.

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Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında ilk yarıyı Talisca'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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