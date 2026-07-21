Kadıköy Deplasmanına Gelen Polonyalı Taraftarlarla Polis Arasında Arbede Çıktı

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze takımını konuk etti. Sezonun iç sahadaki ilk maçında deplasmana gelen Polonyalı taraftarlarla polis arasında arbede çıktı.
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Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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