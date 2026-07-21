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Basketbolda Kurallar Değişti: 1 Ekim’den İtibaren Uygulanacak

Basketbolda Kurallar Değişti: 1 Ekim’den İtibaren Uygulanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 19:38
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), teknik faul, sportmenlik dışı faul, şut hareketi tanımı ve Anında Tekrar Sistemi (IRS) ile ilgili yeni kurallar getirdi. 1 Ekim’den itibaren uygulanacak yeni kurallarla birlikte basketbolcular tek teknik faulle de oyundan atılabilecek. Ayrıca çok eleştirilen “şut gösterme” hareketi de artık uygulanamayacak.

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FIBA, antrenör, oyuncu, hakem ve uzmanlardan oluşan "FIBA Kural Danışma Grubu" tarafından alınan yeni basketbol kurallarını açıkladı.

FIBA, antrenör, oyuncu, hakem ve uzmanlardan oluşan "FIBA Kural Danışma Grubu" tarafından alınan yeni basketbol kurallarını açıkladı.

Değişiklikler arasında en dikkat çeken düzenlemelerden biri, teknik faul kuralındaki değişiklik oldu. Yeni kurallara göre teknik fauller, niteliği ve ciddiyet derecesine göre iki farklı kategoriye ayrılacak. Bunlardan biri oyuncunun diskalifiye edilmesine yol açabilecek nitelikte olurken, diğeri diskalifiyeye neden olmayacak.

Yeni kurallara göre sportmenlik dışı faul anlayışında da değişikliğe gidilecek.

Getirilen kurallarla birlikte 'sportmenlik dışı faul' kavramı kaldırılarak yerine 'engelleme faulü' ve 'ağır faul' tanımları getirilecek.

FIBA, bu değişikliğin daha orantılı cezaların uygulanmasını sağlamak, taktiksel amaçla yapılan oyun durdurmalarını tehlikeli temaslardan daha net ayırmak ve oyuncuların otomatik olarak daha ağır disiplin yaptırımlarıyla karşılaşma ihtimalini azaltmak amacıyla yapıldığını açıkladı.

Çok eleştirilen “şut gösterme” tanımında da değişikliğe gidildi.

Çok eleştirilen “şut gösterme” tanımında da değişikliğe gidildi.

FIBA, oyuncuların kuralları manipüle ederek haksız faul almasının önüne geçmek amacıyla 'şut hareketi' tanımını yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemeyle, özellikle hücum oyuncularının temas aldıktan sonra şut atıyormuş gibi davranarak faul almaya çalışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre bir hareketin 'şut eylemi' olarak kabul edilebilmesi için topa sahip oyuncunun, potaya şut atma niyetiyle omuzlarını ve kollarını yukarı doğru kaldırma hareketini başlatmış olması gerekecek.

Ayrıca, görüntü üzerinden pozisyon incelemesine ilişkin iki değişikliğe gidildiği de bildirildi. Açıklamada, 'Maçın herhangi bir anında, bir faulün ardından verilen çembere temas (goaltending) veya çembere müdahale (basket interference) ihlalinin Anında Tekrar Sistemi (Instant Replay System-IRS) ile incelenmesine izin verilecek.' denildi. Önceki kuralın yeterince dengeli bir disiplin sistemi sunmaması nedeniyle bu değişikliğe gidildiği aktarıldı.

Açıklamada bu konudaki diğer önemli değişiklikle ilgili ise 'Dördüncü periyodun son 2 dakikası ile tüm uzatma periyotlarında, kenardan top oyuna sokulurken savunma takımının yaptığı faul anında topun hâlâ oyuna sokan oyuncunun elinde olup olmadığının Anında Tekrar Sistemi (IRS) ile incelenmesine izin verilecek.' ifadeleri kullanıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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