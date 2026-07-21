Basketbolda Kurallar Değişti: 1 Ekim’den İtibaren Uygulanacak
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), teknik faul, sportmenlik dışı faul, şut hareketi tanımı ve Anında Tekrar Sistemi (IRS) ile ilgili yeni kurallar getirdi. 1 Ekim’den itibaren uygulanacak yeni kurallarla birlikte basketbolcular tek teknik faulle de oyundan atılabilecek. Ayrıca çok eleştirilen “şut gösterme” hareketi de artık uygulanamayacak.
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FIBA, antrenör, oyuncu, hakem ve uzmanlardan oluşan "FIBA Kural Danışma Grubu" tarafından alınan yeni basketbol kurallarını açıkladı.
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Çok eleştirilen “şut gösterme” tanımında da değişikliğe gidildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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