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Dünya Kupası Finali Öncesi Messi'nin Arkadaşlarıyla Yaptığı Konuşma Ortaya Çıktı

etiket Dünya Kupası Finali Öncesi Messi'nin Arkadaşlarıyla Yaptığı Konuşma Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 13:27
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2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 kaybeden Arjantin'de maç öncesi takım içinde ciddi bir huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü. Teknik direktör Lionel Scaloni, final sonrası basın toplantısında maçtan önce olanlardan bahsetmiş ancak turnuvaya saygı nedeniyle detay vermemişti.

Lionel Messi'nin soyunma koridorunda takım arkadaşlarına seslendiği videonun ortaya çıkmasıyla spekülasyonlar çoğaldı.

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Medyada kupa finali öncesi pek çok spekülasyon ortaya çıkmıştı.

Medyada kupa finali öncesi pek çok spekülasyon ortaya çıkmıştı.

Messi'nin milli takıma veda edeceği için içeride duygusal bir ortamın oluştuğu iddialarının yanında Otamendi’nin Rodri’yle yaşadığı tartışmada “Maç öncesi hakemlere ağladınız” tarzı suçlamalar ortaya çıktı. Arjantin'in hakemler tarafından kollandığı iddialarıyla ortamın gerildiği iddiaları da çokça konuşuldu. 

Bir diğer iddia da Scaloni'nin kadro tercihine takımın tecrübeli isimlerinin itirazı olması ve içeride olası bir gerginlik yaşanması.

Final maçı öncesi Messi'nin "Hadi çocuklar, sakin olun... Her şeyi unutalım, sadece oynayalım." sözleri söylentileri de beraberinde getirdi.

Maçta Arjantin'in 90 dakika boyunca gol girişiminde bulunamaması ve Scaloni'nin gözyaşları içinde basın toplantısını terk etmesi de söylentileri ayyuka çıkardı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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