Dünya Kupası Finali Öncesi Messi'nin Arkadaşlarıyla Yaptığı Konuşma Ortaya Çıktı
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2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 kaybeden Arjantin'de maç öncesi takım içinde ciddi bir huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü. Teknik direktör Lionel Scaloni, final sonrası basın toplantısında maçtan önce olanlardan bahsetmiş ancak turnuvaya saygı nedeniyle detay vermemişti.
Lionel Messi'nin soyunma koridorunda takım arkadaşlarına seslendiği videonun ortaya çıkmasıyla spekülasyonlar çoğaldı.
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Medyada kupa finali öncesi pek çok spekülasyon ortaya çıkmıştı.
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Final maçı öncesi Messi'nin "Hadi çocuklar, sakin olun... Her şeyi unutalım, sadece oynayalım." sözleri söylentileri de beraberinde getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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