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Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de Uygulanacak Yeni Kuralları Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de Uygulanacak Yeni Kuralları Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 15:11
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HT Spor'un aktardığına göre Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig’de oyunun hızını artırmak ve fair-play’i güçlendirmek amacıyla önemli kural değişikliklerine gidiyor. Kuralların, maç süresini kısaltmak ve gereksiz zaman kayıplarını önlemek amacıyla getirildiği belirtilirken bu yeni uygulamalar 2026-2027 sezonuyla birlikte tüm Süper Lig maçlarında geçerli olacak.

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Yeni kurallarla oyunun hızlanması amaçlanıyor.

Yeni kurallarla oyunun hızlanması amaçlanıyor.

*Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Aksi durumda yerine giren oyuncu bir dakika oyuna giremeyecek.

*Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak.

 *Taç atışının geciktirilmesi halinde atış rakip takıma verilecek.

 *Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.

 *Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Hakaret içeren sözlere yaptırım uygulanacak.

 *Su molaları sadece sıcaklık 32 derece üstünde olması halinde uygulanabilecek.

VAR yetkileri genişleyecek

VAR yetkileri genişleyecek

VAR odası açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar, açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller ve hakemin yanlış oyuncuya ceza verildiğinin tespit edilmesi durumunda pozisyona müdahil olabilecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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