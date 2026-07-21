Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de Uygulanacak Yeni Kuralları Duyurdu
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HT Spor'un aktardığına göre Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig’de oyunun hızını artırmak ve fair-play’i güçlendirmek amacıyla önemli kural değişikliklerine gidiyor. Kuralların, maç süresini kısaltmak ve gereksiz zaman kayıplarını önlemek amacıyla getirildiği belirtilirken bu yeni uygulamalar 2026-2027 sezonuyla birlikte tüm Süper Lig maçlarında geçerli olacak.
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Yeni kurallarla oyunun hızlanması amaçlanıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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