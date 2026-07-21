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Somer Sivrioğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın Kadıköy’deki Locasının Alınmasına Gönderme

Somer Sivrioğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın Kadıköy’deki Locasının Alınmasına Gönderme

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 21:26
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Acun Ilıcalı’nın Kadıköy Chobani Stadyumu’ndaki locası, yeni Aziz Yıldırım yönetimi tarafından alınmıştı. Acun Ilıcalı da alınan karara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalındaki “Yemekteyiz” programının ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını tribünden takip etti ve “Loca yoksa tribün var. İnadına Fenerbahçe.” paylaşımında bulundu.

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Somer Sivrioğlu’nun paylaşımı 👇

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu loca, yeni yönetim tarafından iptal edilmişti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu loca, yeni yönetim tarafından iptal edilmişti.

8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığı koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın stadyumdaki locasını iptal etmişti. Bir dönem Fenerbahçe’de Asbaşkanlık görevini de yürüten Acun Ilıcalı, karara sosyal medya paylaşımıyla tepki göstermişti.

Acun Ilıcalı’nın açıklaması da şu ifadeleri kullanmıştı:

'Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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