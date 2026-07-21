Somer Sivrioğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın Kadıköy’deki Locasının Alınmasına Gönderme
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Acun Ilıcalı’nın Kadıköy Chobani Stadyumu’ndaki locası, yeni Aziz Yıldırım yönetimi tarafından alınmıştı. Acun Ilıcalı da alınan karara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalındaki “Yemekteyiz” programının ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını tribünden takip etti ve “Loca yoksa tribün var. İnadına Fenerbahçe.” paylaşımında bulundu.
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Somer Sivrioğlu’nun paylaşımı 👇
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu loca, yeni yönetim tarafından iptal edilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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