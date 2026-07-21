Somer Sivrioğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın Kadıköy’deki Locasının Alınmasına Gönderme

8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığı koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın stadyumdaki locasını iptal etmişti. Bir dönem Fenerbahçe’de Asbaşkanlık görevini de yürüten Acun Ilıcalı, karara sosyal medya paylaşımıyla tepki göstermişti.

Acun Ilıcalı’nın açıklaması da şu ifadeleri kullanmıştı:

'Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır.'