Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Instagram’da ücretli abonelik sistemiyle paylaşımlarda bulunan Soydaş hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. Fatma Soydaş’a yöneltilen suçlama ise “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlaması.

Fatma Soydaş’ın sahibi olduğu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği de ortaya çıktı.

Fatma Soydaş kimdir?

Fatma Soydaş'ın yaşı kendisi tarafından belirtilmediği için 20'li yaşlarında olduğu düşünülmektedir. Sosyal medya kariyerine başladığı ilk yıllarda, genç yaşına rağmen büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

Fatma Soydaş aslen Mardinlidir. Mardin’de doğup büyüyen ünlü fenomen, yaklaşık iki buçuk yıldır yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Memleketi Mardin’e dair karmaşık duygular beslediğini ifade eden Soydaş, geçmişteki bazı zor anıları nedeniyle İstanbul’da yaşamayı tercih ettiğini dile getirmiştir.