article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 17:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen fenomen Fatma Soydaş hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Soydaş’a ait sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen Fatma Soydaş, “Zebani Efe” isimli fenomenle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Fenomen Fatma Soydaş, “Zebani Efe” isimli fenomenle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Instagram’da ücretli abonelik sistemiyle paylaşımlarda bulunan Soydaş hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. Fatma Soydaş’a yöneltilen suçlama ise “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlaması.

Fatma Soydaş’ın sahibi olduğu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği de ortaya çıktı.

Fatma Soydaş kimdir?

Fatma Soydaş'ın yaşı kendisi tarafından belirtilmediği için 20'li yaşlarında olduğu düşünülmektedir. Sosyal medya kariyerine başladığı ilk yıllarda, genç yaşına rağmen büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

Fatma Soydaş aslen Mardinlidir. Mardin’de doğup büyüyen ünlü fenomen, yaklaşık iki buçuk yıldır yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Memleketi Mardin’e dair karmaşık duygular beslediğini ifade eden Soydaş, geçmişteki bazı zor anıları nedeniyle İstanbul’da yaşamayı tercih ettiğini dile getirmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
12
5
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın