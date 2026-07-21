Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen fenomen Fatma Soydaş hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Soydaş’a ait sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen Fatma Soydaş, “Zebani Efe” isimli fenomenle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın