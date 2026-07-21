DOA’ya Yoğun Talep Sonrasında Toplu İade Kolaylığı Yürürlüğe Alınacak: Makinelere Değil, Merkezlere Verilecek
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Depozitosu Olan Ambalajlar’ın (DOA) makineler aracılığıyla toplanmasına vatandaşlar büyük ilgi göstermişti. Ambalaj başına 1 lira verilen makinelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Sistemde toplu iade kolaylığı da yürürlüğe alınacak. Toplu ambalajlar Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim edilecek ve ambalaj başına 50 kuruş ödenecek. Makinelerde geri ödeme ise 1 lira olacak ancak günlük sınır 200 olarak kalacak.
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Türkiye Çevre Ajansı tarafından geri dönüşümü özendirmek için yürürlüğe alınan DOA makinelerine yoğun ilgi olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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