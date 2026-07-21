article/comments
article/share
Haberler
Gündem
DOA’ya Yoğun Talep Sonrasında Toplu İade Kolaylığı Yürürlüğe Alınacak: Makinelere Değil, Merkezlere Verilecek

DOA’ya Yoğun Talep Sonrasında Toplu İade Kolaylığı Yürürlüğe Alınacak: Makinelere Değil, Merkezlere Verilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 17:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Depozitosu Olan Ambalajlar’ın (DOA) makineler aracılığıyla toplanmasına vatandaşlar büyük ilgi göstermişti. Ambalaj başına 1 lira verilen makinelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Sistemde toplu iade kolaylığı da yürürlüğe alınacak. Toplu ambalajlar Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim edilecek ve ambalaj başına 50 kuruş ödenecek. Makinelerde geri ödeme ise 1 lira olacak ancak günlük sınır 200 olarak kalacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Çevre Ajansı tarafından geri dönüşümü özendirmek için yürürlüğe alınan DOA makinelerine yoğun ilgi olmuştu.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından geri dönüşümü özendirmek için yürürlüğe alınan DOA makinelerine yoğun ilgi olmuştu.

Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim ederek gerçekleştirebilecek. Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli, DOA logolu ambalaj başına 0,50 lira olarak uygulanacak. DOA makineleriyle mevcut uygulama ise değişmeden sürecek. Vatandaşlar, günlük 200 adet ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle Depozito İade Makineleri’ne bireysel iade yapmaya devam edebilecek. Vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattına ilişkin güncel bilgilere ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın