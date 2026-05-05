Fatma Soydaş Kimdir? Fenomen Fatma Soydaş Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor ve Aylık Kazancı Ne Kadar?

Fatma Soydaş, Türkiye'nin son dönemde en çok konuştuğu sosyal medya fenomenlerinden biridir. Özellikle TikTok ve Instagram platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan Soydaş, geleneksel değerler ile modern içerik üreticiliği arasındaki ince çizgide yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Kendisini 'kendi halinde ve naif bir profil' olarak tanımlayan genç fenomen, paylaştığı videoların ardından yaşadığı büyük çaplı linç kampanyalarıyla sık sık gündeme gelmektedir.

Fatma Soydaş Kaç Yaşında?

Fatma Soydaş'ın yaşı kendisi tarafından belirtilmediği için 20'li yaşlarında olduğu düşünülmektedir. Sosyal medya kariyerine başladığı ilk yıllarda genç yaşına rağmen büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

Fatma Soydaş Nereli?

Fatma Soydaş aslen Mardinlidir. Mardin’de doğup büyüyen ünlü fenomen, yaklaşık iki buçuk yıldır yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Memleketi Mardin’e dair karmaşık duygular beslediğini ifade eden Soydaş, geçmişteki bazı zor anıları nedeniyle İstanbul’da yaşamayı tercih ettiğini dile getirmiştir.