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Acun Ilıcalı'dan Locasını İptal Eden Aziz Yıldırım'a Zehir Zemberek Sözler

Acun Ilıcalı'dan Locasını İptal Eden Aziz Yıldırım'a Zehir Zemberek Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 13:19
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde yönetimde yer alan Acun Ilıcalı’nın locasını iptal etti. Acun Ilıcalı bir açıklama yaparak Aziz Yıldırım’a sert sözlerle yüklendi.

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Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etti.

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etti.

Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra geçen aylarda yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk hamlesini Acun Ilıcalı’ya karşı kullandı.  Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Stadı'ndaki locasını iptal etti. 

Ali Koç döneminde Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapan Acun Ilıcalı, X hesabından bir açıklama yaptı. Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a sert sözlerle yüklenerek kararı “Hırs ve hesaplaşma olarak yorumladı. 

Acun Ilıcalı’nın açıklamasının tamamı şöyle👇🏻

"Şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması... Kin ve nefret dolu bu zihniyete..."

"Şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması... Kin ve nefret dolu bu zihniyete..."
twitter.com

'Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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