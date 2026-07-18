Acun Ilıcalı'dan Locasını İptal Eden Aziz Yıldırım'a Zehir Zemberek Sözler
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde yönetimde yer alan Acun Ilıcalı’nın locasını iptal etti. Acun Ilıcalı bir açıklama yaparak Aziz Yıldırım’a sert sözlerle yüklendi.
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Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etti.
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"Şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması... Kin ve nefret dolu bu zihniyete..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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